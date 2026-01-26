В США объяснили внешнюю политику Трампа

Внешняя политика президента США Дональда Трампа — это «не просто хаос» или «обновленная версия конкуренции великих держав XIX века», а «инструмент для перекачивания денег и повышения статуса в пользу Трампа и его ближайших соратников». Об этом написали политологи Стейси Годдард и Абрахам Ньюман в статье для The New York Times.

«Внешняя политика превратилась в инструмент для перекачивания денег и повышения статуса в пользу Трампа и его ближайших соратников. Национальные интересы затмеваются интересами элиты. Вместо того чтобы конкурировать с соперниками, Трамп готов вступать с ними в сговор, чтобы продвигать узкокорыстные интересы своего окружения», — отметили авторы.

Они также добавили, что если другие страны «не примут оперативных мер для сдерживания импульсов Трампа», то они позволят установить «глобальный порядок, основанный на эксплуатации и доминировании».

Обозреватель Bloomberg Андреас Клут недавно также назвал решения Трампа одними из худших за всю американскую историю. По его словам, неверные решения США принимали, когда становились враждебными и преследовали «свои узкие интересы, сея международную рознь, хаос или страдания», а именно этим и занимается Трамп.

26 января агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа все еще продолжает изучать возможность силового захвата Гренландии. Также агентство сообщило, что правление Трампа может закончиться импичментом в случае попытки захватить Гренландию.

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».