В США назвали решения Трампа одними из худших за всю американскую историю

Второй президентский срок Дональда Трампа дополнит список самых худших решений во внешней политике за всю историю США. Об этом написал обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

В статье Клут рассказал о недавно опубликованном списке из 10 худших и лучших внешнеполитических решений за всю американскую историю, который составил Совет по международным отношениям США. В нем самых худшим решением признали вторжение в Ирак, также в «тройку» вошли переброска войск во Вьетнам и закон о выселении индейцев 1830 года.

По словам обозревателя, второй президентский срок Трампа, события которого не стали включать в перечень, уже выглядит «как отдельное дополнение к списку худших решений».

«Трамп продолжает демонстрировать свое презрение к НАТО, угрожая одному из ее членов, Дании, захватом территории Гренландии. Он также критикует, бойкотирует, саботирует и подрывает систему ООН, снова выходя из Парижского соглашения и из более чем 60 других органов ООН. Теперь он даже пытается создать «Совет мира», который, похоже, призван заменить ООН», — написал автор, подчеркнув, что «международное право и порядок выглядят иначе».

По мнению Клута, лучшие решения говорят о том, что «Америка была на пике своего могущества, когда была открыта миру и взаимодействовала с ним», а худшие — когда она становилась враждебной, «преследовала свои узкие интересы, сея международную рознь, хаос или страдания».

26 января агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа все еще продолжает изучать возможность силового захвата Гренландии. Также агентство сообщило о том, что Трампа предупредили о риске импичмента, если он не оставит Гренландию. При этом The Times писала, что Трамп с генсеком НАТО Марком Рютте разработал основу для будущего соглашения, среди пунктов которого есть запрет на финансовые вклады России и Китая, создание командного центра НАТО в Гренландии, доступ США к полезным ископаемым, а также некий «исключительный» режим для США.

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».