Политика

Президент Литвы напомнил Трампу о роли Вильнюса в конфликте в Афганистане

Президент Науседа напомнил Трампу о роли Литвы в конфликте в Афганистане
Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа не согласился с утверждением американского лидера Дональда Трампа о том, что союзники США по НАТО избегали боевых действий во времена конфликта в Афганистане. Его слова приводит LRT.

«Все страны участвовали в миссии в Афганистане, включая Литву. Литва взяла на себя ответственность за восстановление провинции Гор, развернула свои силы специальных операций для проведения реальных военных операций и, конечно, не стояла в стороне от других», — сказал Науседа.

Президент указал, что все участвовавшие в конфликте в Афганистане страны «делали это с полной серьезностью, полностью осознавая риски, с которыми они сталкивались, и они действительно были на передовой».

В недавнем интервью Fox News Трамп отметил, что не знает, окажутся ли союзники по НАТО рядом с США в случае необходимости. Президент США подчеркнул, что в Афганистане союзники «оставались немного позади, подальше от линии фронта». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал слова американского президента «обидными» и «ужасающими», а также потребовал от него извинений.

Премьер Италии Джорджа Мелони также написала в соцсети X, что итальянское правительство шокировано заявлениями Трампа о роли союзников по НАТО в Афганистане.

Ранее Европу призвали отказаться от политики подчинения США.
 
