Политолог объяснил, от чего зависит успех на переговорах по Украине

Политолог Светов: успех на переговорах по Украине зависит от продвижений ВС РФ

У Киева сужается коридор возможностей для выгодного заключения мира — теперь переговоры ведутся на куда более жестких условиях, чем раньше. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, ключевые условия для будущего урегулирования диктует ситуация в зоне боевых действий: как только Россия продвигается на фронте — позиции Украины за столом переговоров становятся слабее.

«Продвижение в Харьковской области, продвижение в Сумской области, удары по местам базирования беспилотников. Вот оттуда надо новости смотреть и понимать, что чем там больше будет продвижения, тем легче будет на переговорах», — сказал Светов.

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности.

Как сообщили в Кремле, продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта запланировано на следующую неделю, сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно».

