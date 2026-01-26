Размер шрифта
В Госдуме указали на попытку США поссорить Россию и Китай

Депутат ГД Делягин: Совет мира Трампа мог поссорить Россию и Китай
AP

Пригласив Россию в «Совет мира» раньше, чем Китай, США предприняли попытку поссорить Москву и Пекин. Такое предположение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Но к счастью, РФ обошла этот «капкан», отметил парламентарий.

«Если б мы сразу согласились, то китайцев, возможно, тогда не пригласили бы вовсе. И мы оказались бы на стороне Трампа против Китая. <...> Но мы этого не сделали, слава Богу. И в итоге США позже все-таки пригласили и китайцев. Но это исходно не правомерная сделка, не равноправная сделка», — сказал Делягин.

Он также допустил, что президент США Дональд Трамп никому не позволит иметь право вето в рамках совета.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Всего Устав подписали представители 18 стран: Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, зачем на самом деле Трампу «Совет мира».
 
