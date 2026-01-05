Размер шрифта
Эрдоган заявил о возможности прямого общения с Путиным и Зеленским

Эрдоган: Турция может напрямую общаться с Путиным и Зеленским
Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности прямого контакта с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство Bloomberg.

»Турция является единственным игроком, способным напрямую общаться как с господином Путиным, так и c… Владимиром Зеленским. Наши двери остаются открытыми для всех. Я ясно и неоднократно выражал эту решимость обоим лидерам», — сказал турецкий лидер.

2 января Эрдоган заявил, что планирует обсудить план по урегулированию украинского конфликта с американским президентом Дональдом Трампом.

28 декабря Трамп и Зеленский провели переговоры в США. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными.

При этом Зеленский уверен, что «альтернативы миру нет» и конфликт с Россией необходимо заканчивать дипломатическим путем.

Ранее на Западе раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.

