Украина получила французские дроны для камикадзе-атак и разведки

Украина получила несколько экземпляров французских дронов Rodeur 330, которые могут выполнять разведывательные миссии и камикадзе-атаки. Об этом пишет France 24 со ссылкой на AFP.

Президент компании-производителя дронов EOS Technologie Жан-Марк Зулиани рассказал изданию, что в Европе беспилотники могут использоваться в качестве «щита», а на Украине – в качестве «меча». По его словам, ВСУ уже получили «уникальный опыт» по обращению с этими машинами, и Украине сейчас «технологии нужны больше, чем гаджеты». Для западных военных же поставки дронов ВСУ стали возможностью испытать технику в полевых условиях, добавил он.

В тексте сказано, что беспилотник Rodeur может летать на расстояние до 500 км и пять часов оставаться в воздухе. Также СМИ указывали, что дрон может развивать скорость в 80-120 км/ч, а также его нагрузка достигает 4 кг.

25 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что объем военной помощи, которую Литва оказала Украине, превысил €1 млрд.

Издание Politico писало, что западные союзники Киева готовы привлечь для восстановления Украины $800 млрд, которые должны ускорить путь Украины в ЕС. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о том, что ЕС собирается дополнительно к этой сумме выделить на военные нужды Украины еще $700 млрд.

Ранее в Италии призвали отказаться от помощи Украине.