Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
 (обновлено  )
Политика

Украина получила французские дроны для камикадзе-атак и разведки

France 24: Украина получила новые французские дроны
Reuters

Украина получила несколько экземпляров французских дронов Rodeur 330, которые могут выполнять разведывательные миссии и камикадзе-атаки. Об этом пишет France 24 со ссылкой на AFP.

Президент компании-производителя дронов EOS Technologie Жан-Марк Зулиани рассказал изданию, что в Европе беспилотники могут использоваться в качестве «щита», а на Украине – в качестве «меча». По его словам, ВСУ уже получили «уникальный опыт» по обращению с этими машинами, и Украине сейчас «технологии нужны больше, чем гаджеты». Для западных военных же поставки дронов ВСУ стали возможностью испытать технику в полевых условиях, добавил он.

В тексте сказано, что беспилотник Rodeur может летать на расстояние до 500 км и пять часов оставаться в воздухе. Также СМИ указывали, что дрон может развивать скорость в 80-120 км/ч, а также его нагрузка достигает 4 кг.

25 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что объем военной помощи, которую Литва оказала Украине, превысил €1 млрд.

Издание Politico писало, что западные союзники Киева готовы привлечь для восстановления Украины $800 млрд, которые должны ускорить путь Украины в ЕС. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о том, что ЕС собирается дополнительно к этой сумме выделить на военные нужды Украины еще $700 млрд.

Ранее в Италии призвали отказаться от помощи Украине. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703963_rnd_3",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+