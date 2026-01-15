Размер шрифта
На Западе заявили, что в ЕС не обсуждают назначение спецпредставителя по Украине

Euractiv: в ЕС не обсуждают назначение спецпредставителя союза по Украине
Правительства стран — членов Европейского союза (ЕС) в данный момент не обсуждают возможность назначения специального представителя регионального содружества по Украине. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на дипломатов.

В материале отмечается, что идея создать такой пост принадлежит Франции и Италии. По данным журналистов, в прошлом возможными кандидатами на должность считались действующий президент Финляндии Александер Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Однако ни один из этих политиков не является приемлемым вариантом сразу для всех государств — членов ЕС.

14 января газета Politico написала, что правительства европейских стран якобы оказывают давление на ЕС с целью назначения переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине. Как отметили авторы статьи, власти государств региона опасаются, что США заключат сделку с Россией за их спиной. В региональном содружестве существует мнение, что ЕС сможет отстаивать свои «красные линии» в отношении украинского конфликта, только если будет иметь право голоса за столом переговоров.

Ранее сенатор назвал «мутной» идею создания должности посланника Европы по переговорам с Россией.

