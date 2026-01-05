На Западе рассказали о политическом кризисе на Украине

В последние недели на Украине наблюдается властный вакуум. Об этом сообщает издание The New York Times.

«В стране в условиях массовых отключений электроэнергии <…> отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции — из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Не говоря уже о главе офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», — говорится в публикации.

Несмотря на ожидания правительства о быстрой замене ушедших министров, особенно в энергетической отрасли, особо пострадавшей от российских ударов, возникли сложности.

Киевский политолог Владимир Фесенко пояснил, что «все потенциальные кандидаты отказались» от предложенных должностей. По его словам, пост министра энергетики отпугивает соискателей из-за высокой степени ответственности в условиях продолжающихся атак на украинскую инфраструктуру, а также из-за связи министерства с недавним коррупционным скандалом.

