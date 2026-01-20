США построят в Сирии центр оборонных операций вблизи российских баз

Пентагон построит на севере Сирии новый центр оборонных операций со взлетно-посадочной зоной. Его возведут на уже имеющейся военной базе, а главной целью заявляется анализ угроз безопасности, выяснил RT из соответствующей документации, размещенной на сайте госзакупок Инженерным корпусом армии США.

Строительство, согласно контракту, должны были начать еще в октябре прошлого года, а завершить – к осени текущего года. Стоимость работ заказчик определил в $1,4 млн. Подрядчик уже определен, однако он не раскрывается. В документах уточняется, что строительство центра предполагает создание «критически важной оборонной инфраструктуры» для американской военной базы и строительство медцентра бригадного уровня.

Такие планы подтверждают намерение США остаться в Сирии, подчеркивает член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семёнов. В то же время очевидно, что военное присутствие американцев в стране будет переформатировано, добавил он.

«Могут использоваться новые базы, возможно, более тесно будут взаимодействовать с Дамаском», — пояснил эксперт.

Присутствие даже небольшого числа американских военных где-либо рядом с российскими базами – это потенциальная угроза для РФ, а также риск военного конфликта для Тегерана, считает ведущий научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Как минимум, это создает возможность быстрой переброски их войск, пояснил он.

«Даже небольшое военное присутствие позволяет американцам собирать на месте разведывательную и прочую информацию», — подчеркнул Лямин, добавив, что США особенно интересуют разведданные об активности в регионе российских военнослужащих.

Как до этого уточнял спецпосланник США Томас Барраку, за 11 лет Вашингтон возвел в Сирии минимум 8 военных баз. По данным Пентагона, на конец 2024 года в стране находилось порядка 2 тыс. американских военных. И хотя в апреле прошлого года заявлялось о двукратном сокращении военного контингента, к лету активность со стороны американцев снова возросла.

Напомним, 11 января сообщалось, что самолеты американских ВВС нанесли удары по 35 позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Американский телеканал Fox News заявлял, что удары наносятся «в качестве возмездия».

Ранее в США испугались военной операции властей против курдов в Сирии.