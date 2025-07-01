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Рекордная доля жителей Калифорнии хочет независимости от США

Newsweek: рекордная доля жителей Калифорнии хочет отделиться от США – 44%
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Nathan Howard/Reuters

Рекордная доля жителей Калифорнии хочет отделиться от США – 44%. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на директора Института независимости Калифорнии (ICI) Койота Марина.

Компания YouGov провела опрос среди 500 калифорнийцев. Согласно исследованию, калифорнийцы больше доверяют местному правительству, чем федеральному.

Вице-председатель Института независимости Калифорнии Тимоти Воллмер добавил, что «калифорнийцы готовы к самоуправлению».

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США. Люди вышли на улицы после того, как в городе начали массово задерживать мигрантов.

Поначалу протесты носили мирный характер. Но после того, как президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию, там вспыхнули беспорядки, которые с каждым днем становились все более агрессивными. Протестующие, в частности, ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее сенатор Пушков оценил вероятность отделения Калифорнии от США.

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