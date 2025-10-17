На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шрёдер высказался о своем влиянии на внешнюю политику США

Gregor Fischer/AP

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что у него нет влияния на внешнюю политику США через беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал на заседании комиссии по расследованию деятельности фонда в поддержку «Северного потока-2», передает РИА Новости.

Также он пошутил, что такую власть мог бы иметь только представитель американских интересов.

«Будучи бывшим федеральным канцлером, человек не имеет никакого влияния на американскую внешнюю политику, к сожалению. Если бы это было иначе, то он и был бы американской внешней политикой», — ответил Шрёдер.

Он добавил, что никогда не переоценивал себя, полагая, что мог бы оказывать влияние на Соединенные Штаты.

До этого Шрёдер заявил в ходе заседания комиссии, что ФРГ до 2021 года при кабмине бывшего канцлера Ангелы Меркель была достаточно суверенной, чтобы защищать от США свои интересы в области поставок энергоресурсов из РФ.

Также в рамках дачи показаний он снова выступил в защиту строительства газопровода «Северный поток-2» и пояснил, что его кабмин хотел отказаться от атомной энергии и угля в пользу природного газа из РФ.

Ранее суд в Польше отказался выдать ФРГ украинца по делу о взрыве на «Северных потоках».

