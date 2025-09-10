Суд ЕС аннулировал санкции против магната Пумпянского

Европейский суд снял санкции с трубного магната Дмитрия Пумпянского. Об этом говорится в решении суда.

В публикации говорится, что действующее продление ограничительных мер (по 15 сентября) должно быть аннулировано.

В постановлении подчеркивается, что совет ЕС оплатит судебные издержки и возместит расходы, которые понес бизнесмен за весь период санкций.

В апреле текущего года суд ЕС уже призывал отменить введенные из-за российской специальной операции на Украине санкции Европейского союза против бизнесмена из России Дмитрия Пумпянского, а также его жены и сына — Галины и Александра Пумпянских.

В июне прошлого года бизнесмен выиграл иски против Совета Европейского союза по делу об отмене введенных в отношении него санкций ЕС.

Ранее стало известно о страхе бизнесменов и политиков ЕС и США из-за снятия санкций с РФ.