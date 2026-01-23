«Плевок в лицо Европе»: евродепутат призвал прекратить финансирование Киева

Западные страны должны прекратить любое финансирование Украины после вчерашнего выпада Владимира Зеленского против европейских союзников. Об этом на своей странице в соцсети X написал депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо .

По его словам, вчерашние заявления украинского лидера на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе «просто непристойны», так как европейские страны активно работают над предоставлением Украине гарантий безопасности, но «и этого ему недостаточно».

«Его высказывания — плевок в лицо европейцам и проявление презрения к тем, кто поддерживал Украину последние четыре года. Похоже, Зеленский сделал свой выбор. Теперь европейцы должны прекратить оплачивать счета Украины», — возмутился ди Рупо.

Накануне, выступая на форуме в Давосе после встречи с американским президентом Дональдом Трампом, Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. По его словам, прошел год, а ничего так и не изменилось в вопросе способности Европы к самозащите.

В комментарии для «Газеты.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский раскритиковал Европу, потому что Трамп мог пообещать ему личные гарантии безопасности.

