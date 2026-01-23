Размер шрифта
«Плевок в лицо Европе»: евродепутат призвал прекратить финансирование Киева

Евродепутат ди Рупо призвал прекратить финансирование Киева после слов Зеленского
Западные страны должны прекратить любое финансирование Украины после вчерашнего выпада Владимира Зеленского против европейских союзников. Об этом на своей странице в соцсети X написал депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо .

По его словам, вчерашние заявления украинского лидера на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе «просто непристойны», так как европейские страны активно работают над предоставлением Украине гарантий безопасности, но «и этого ему недостаточно».

«Его высказывания — плевок в лицо европейцам и проявление презрения к тем, кто поддерживал Украину последние четыре года. Похоже, Зеленский сделал свой выбор. Теперь европейцы должны прекратить оплачивать счета Украины», — возмутился ди Рупо.

Накануне, выступая на форуме в Давосе после встречи с американским президентом Дональдом Трампом, Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. По его словам, прошел год, а ничего так и не изменилось в вопросе способности Европы к самозащите.

В комментарии для «Газеты.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский раскритиковал Европу, потому что Трамп мог пообещать ему личные гарантии безопасности.

Ранее Дмитриев прокомментировал осуждение стран Европы Зеленским.

