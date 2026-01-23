Размер шрифта
В Управлении президента РФ по работе с обращениями граждан сменился начальник

Путин назначил Михеева на пост главы Управления по работе с обращениями граждан
Алексей Никольский/РИА Новости

Алексея Михеева назначили начальником Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

«Назначить Михеева Алексея Валерьевича начальником Управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций», — говорится в документе.

До этого Михеев отвечал за организацию работы мобильной приемной российского лидера. Также он занимал пост заместителя начальника Управления, которое теперь возглавил.

Алексей Михеев сменил Михаила Михайловского на посту начальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. Подписанный Путиным указ об отстранении последнего от должности также размещен на официальном портале правовой информации.

21 января российский лидер подписал указ о снятии Алексея Полковникова с должности заместителя главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Руководитель агентства Евгений Примаков в своем Telegram-канале сообщил, что его заместитель ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее Путин назначил нового постоянного представителя РФ при ОБСЕ.

