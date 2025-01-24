Путин раскрыл, какую роль играет МГУ в сфере образования

Московский государственный университет (МГУ) играет важнейшую роль в российской системе высшего образования, а также задает вектор развития университетов в целом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения вуза, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Сегодня МГУ также играет лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования. Задает общий вектор ее развитию работы во благо Отечества», — отметил глава государства.

Президент добавил, что для сотрудников вуза, а также для его студентов и аспирантов «это огромная честь и еще большая ответственность».

Российский лидер также подчеркнул важность приумножать достижения предыдущих поколений ученых, преподавателей и выпускников университета.

23 января сообщалось, что «Газпром нефть» и Индийский технологический институт подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования. Благодаря этому студенты вузов-партнеров компании смогут получать знания о передовых технологиях на основе лучших мировых инженерных практик и участвовать в программах международного обмена.

Ранее стало известно, кто возглавит Институт русского языка им. Пушкина.