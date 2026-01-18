Раскрыт график Путина на следующую неделю

У президента России Владимира Путина на следующей неделе запланирован ряд мероприятий, в том числе совещание с членами Совета безопасности РФ. График главы государства опубликован в Telegram-канале «Вестей».

В частности, 25 января, в Татьянин день, Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню студенчества. Кроме того, на следующей неделе у российского лидера запланировано совещание с кабинетом министров и международные контакты. С кем именно из зарубежных коллег встретится президент в предстоящие дни, не уточняется.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Песков отметил, что изредка у президента получается выкроить несколько выходных дней. При этом даже такие выходные не являются полноценными, поскольку Путин продолжает выполнять свои обязанности, отметил Песков.

Ранее Путин рассказал о своих родителях.