Политика

Политолог объяснил военный состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби

Калачев: российские военные на переговорах в Абу-Даби обсудят прекращение ударов
Российская делегация на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби состоит исключительно из военных. Это может быть связано с тем, что главной темой обсуждения будет прекращение ударов по определенным объектам, предположил политолог Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру».

«Например, это может быть отказ сторон от нанесения ударов по энергообъектам, другие темы, связанные с деэскалацией», — поделился своим мнением эксперт.

Политолог допустил, что также могут обсуждаться атаки украинских беспилотников на российские суда в Черном море и удары России по энергетике. Он уточнил, что хоть решения и принимают политические руководители, именно военные выбирают цели ударов.

До этого руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева в беседе с «Известиями» выразила мнение, что многого от трехсторонней встречи в Абу-Даби ожидать не стоит. Она обратила внимание, что это первая попытка России, Украины и США говорить на техническом уровне.

Журавлева отметила, что состав российской делегации говорит о том, что переговоры будут очень жесткие, потому что прежде всего будет обсуждаться территориальный вопрос — самый сложный в российско-украинских отношениях.

Ранее посол рассказал, может ли наступить мир после встречи России, США и Украины.

