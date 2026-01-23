Военный эксперт назвал главный рычаг давления США на ЕС в вопросе Гренландии

У США есть мощный рычаг давления на Европейский союз (ЕС) в вопросе Гренландии. Последний не сможет полноценно защищать остров, поскольку зависит от Соединенных Штатов энергетически. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник.

«Американцы просто отключат их от газа и нефти. И что теперь. Не говоря о том, что санкции. Как только Трамп поднял санкции на 10% у немцев, немцы сразу же оттянули своих солдат, сказали: а, учеба закончилась», — сказал эксперт.

Кроме того, в случае начала боевых действий, США способны быстро потопить все, что есть у европейцев, отметил он.

23 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что участники саммита ЕС постановили приступить к закупкам вооружений и военной техники, пригодных для боевых действий в Арктике, включая ледоколы.

В начале января президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтону нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

Ранее в НАТО рассказали о работе над укреплением обороны в Арктике.