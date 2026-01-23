Размер шрифта
Советник Зеленского высказался о трехсторонних переговорах в ОАЭ

Советник Зеленского Литвин: начала времени переговоров в Абу-Даби пока нет
Александр Кряжев/РИА Новости

Советник президента Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что официального времени начала переговоров между делегациями России, Украины и США в Абу-Даби нет. Его слова приводит «РБК-Украина».

Он заявил, что часть команд уже находится на месте переговоров и, возможно, проводит какие-то неформальные обсуждения. Однако это не означает старта официальной встречи, подчеркнул Литвин.

Советник Зеленского уточнил, что речь идет о разговорах с участием «неформатных людей», поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая проходит в конкретных рамках.

Других деталей Литвин не привел.

Представитель Кремля Юрий Ушаков сообщал, что переговорную группу России в Абу-Даби 23 января возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. По его словам, в делегацию также вошли разные представители руководства министерства обороны РФ.

В состав украинской переговорной вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, а также начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Ранее в России фразой «договорнячок отменяется» отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа.

