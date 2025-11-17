Сийярто обвинил Зеленского в подрыве суверенитета Венгрии

Сийярто: слова Зеленского о нефти из РФ являются атакой на суверенитет Венгрии

Венгрия считает попытки Киева остановить поставки российской нефти атакой на свой суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Сийярто напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на днях обещал любыми способами добиться прекращения поставок российской нефти в Венгрию. Министр подчеркнул, что подобные действия «неприемлемы».

«Это все же атаки на венгерский суверенитет в словесной форме, но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет», — заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия регулярно подвергается нападкам со стороны Брюсселя и Киева, цель которых — втянуть Венгрию в конфликт. Однако пока у власти нынешнее правительство, Будапешт не будет участвовать в конфликте против России, подчеркнул Сийярто.

7 ноября Зеленский заявил, что Украина не позволит России продавать нефть в Венгрию, назвав это вопросом времени. По словам украинского лидера, Киев не может позволить России зарабатывать на продаже нефти и газа. Каким образом Украина собирается воплотить свои намерения в жизнь, он не уточнил.

Ранее Зеленский заявил, что Орбан не помешает вступлению Украины в Евросоюз.