Макрона заподозрили в планах распустить парламент

Спикер кабмина Франции Боджо: Макрон распустит парламент за вотум Лекорню
Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон немедленно распустит парламент в случае вынесения вотума недоверия правительству Себастьена Лекорню. Об этом заявила пресс-секретарь правительства страны Мод Брежо, передает ici.

После роспуска парламента в стране пройдут досрочные выборы, что будет означать возможное изменение парламентского большинства.

Недовольство правительством Лекорню связано с тем, что с его именем сейчас связывается продвижение проекта пенсионной реформы, отказа от которого которого требуют французские социалисты.

11 октября Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню на пост премьер-министра спустя несколько дней после его отставки. Лекорню заявил, что принимает поручение «из чувства долга» для преодоления политического кризиса. Он оставил пост 6 октября, спустя месяц после назначения, из-за партийных разногласий.

Ранее Макрон оказался наименее популярным из действующих президентов Франции.

