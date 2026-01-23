В США объяснили, зачем команда Трампа отчитывает европейцев, как «плохих слуг»

Соединенные Штаты публично унижают Евросоюз из-за его нежелания вступать в переговоры с Россией. Такую оценку дает издание American Conservative (AC).

«Почему администрация Трампа считает необходимым публично отчитывать европейцев, как плохо ведущих себя слуг? Потому что европейцы не хотят слушать», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Дональд Трамп и его окружение неоднократно заявляли представителям ЕС о том, что конфликт на Украине должен закончиться, страны континента должны найти «какой-то способ жить в мире с Россией».

Европа же, напротив, использует все средства, чтобы саботировать мирные переговоры, пишет AC. Стратегия, вероятно, строится на попытке затянуть боевые действия до 2029 года, когда к власти в США придет претендент от Демократической партии и «будет сражаться с русскими от имени европейцев», считают авторы.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что некоторые места в Европе стали «неузнаваемыми», она движется в неверном направлении. По его мнению, европейским странам вредят «бесконтрольная миграция», «бесконечный импорт» и зеленая энергетика. Он обратил внимание, что Соединенным Штатам удалось избежать «катастрофического коллапса в энергетике, с которым столкнулись все европейские страны». Европе следует менять свою политику, поскольку Вашингтон заинтересован в сильных союзниках, продолжил глава Белого дома.

Ранее Трамп допустил еще большие территориальные потери со стороны Украины.