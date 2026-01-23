Ушаков рассказал, что Россия и США определили параметры дальнейших действий

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями главы Белого дома Дональда Трампа была нацелена на установление параметров действий сторон в дальнейшем. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Встреча <...> была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий», — сказал он.

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией завершились в ночь на 23 января. Встреча началась в 23:25 мск и закончилась в 3:04, продлившись более трех с половиной часов.

С российской стороны в переговорах также участвовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Вместе с ним в Кремль прибыли зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

По итогам встречи помощник президента Юрий Ушаков, который принимал в ней участие, заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер»: стороны подробно обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая урегулирование конфликта на Украине, а также дальнейшие форматы диалога между Москвой и Вашингтоном. Подробности — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Трамп заявил о готовности Зеленского заключить «сделку».