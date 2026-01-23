«Бестолковый клоун»: глава МИД Ирана жестко ответил Зеленскому

Мир устал от «бестолковых клоунов», армия которых полностью зависит от помощи других стран и иностранных наемников. Об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского к агрессии против исламской республики.

«Мир устал от бестолковых клоунов, господин Зеленский», — написал министр.

Аракчи заявил, что, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые «кишат» наемниками», иранцы могут сами себя защитить и не считают нужным просить иностранной помощи и пользоваться ею.

До этого Зеленский намекнул, что поддерживает удары США по Ирану. Он заявил, что Тегеран якобы оказывает военную поддержку России на Украине, в частности передавая оружие. Украинский лидер отметил, что иранские решения в поддержку России якобы принесли Украине и многим другим странам масштабные разрушения и «огромные человеческие потери». Зеленский заявил, что это должно прекратиться. Кроме того, он выступил против распространения ядерного оружия, которого, по его словам, «в современном мире быть не должно».

Ранее в Тегеране появился антиамериканский баннер с изображением Зеленского.