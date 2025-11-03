На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тегеране появился антиамериканский баннер с изображением Зеленского

В Тегеране повесили антиамериканский плакат, высмеивающий Зеленского
close
AP

В Тегеране появился новый антиамериканский плакат, высмеивающий президента Украины Владимира Зеленского, по случаю 46-й годовщины захвата посольства США в столице Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Полотно расположено на площади Энгеляб в центре столицы, на нем показаны бывшие мировые лидеры, которые, доверившись Вашингтону, утратили власть. Также на первом плане изображения видна голова Статуи Свободы, корона которой воплощена в виде тюрьмы.

Среди политиков на работе представлены последний иранский шах Мохаммед Резу Пехлеви и бывший глава правительства Ирана Мохаммад Мосаддык. Кроме того, на плакате присутствуют бывшие лидеры Ливии и Ирака Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн. Наконец, на плакате видно лицо украинского лидера Зеленского.

4 ноября 1979 года группа иранских студентов совершила нападение на американское посольство в Тегеране, захватив в заложники 66 сотрудников дипломатической миссии. Попытки американских властей освободить своих сотрудников в результате военной операции завершились оглушительным провалом. Всего дипломаты провели в плену 444 дня.

В знак протеста с захватом посольства весь кабинет правительства Ирана, включая премьер-министра Мехди Базаргана и его заместителя Эбрахима Язди, подал в отставку на следующий день. Акцию студентов они назвали «противоречащей национальным интересам Ирана». Базарган охарактеризовал захват заложников как «наиболее унизительное событие» периода его премьерства.

Ранее верховный лидер Ирана назвал условия для начала взаимодействия с США.

Конфликт вокруг Ирана
