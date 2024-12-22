Путин раскрыл, от чего зависит укрепление промышленного потенциала РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что от энергетической отрасли зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме для работников и ветеранов энергетической отрасли России, ее публикует сайт Кремля.

«От ее эффективности и надежности прямо зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, поступательное развитие регионов, динамичный рост национальной экономики», — говорится в поздравлении.

Российский лидер отметил, что сотрудники энергетической отрасли ежедневно обеспечивают устойчивость энергосистемы страны, а также вносят огромный вклад в модернизацию сетевой инфраструктуры. Кроме того, специалисты ведут наращивание генерирующих мощностей.

Также Путин особо выделил мужество и решимость специалистов, которые вносят свой вклад в восстановление и работу энергосистем Донбасса и Новороссии, а также других регионов России, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта.

Среди прочего глава государства подчеркнул, что благодаря большой самоотдаче сотрудников энергетической отрасли России, ежегодно отрасль становится все более высокотехнологичной.

До этого владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора майнинговых дата-центров BitRiver Игорь Рунец назвал майнинг стратегической отраслью, объединяющей энергетику, IT и финансы.

Рунец среди прочего отметил, что майнинг является фундаментом для развития искусственного интеллекта и любых энергоемких вычислений. По словам президента Путина, наличие собственных разработок ИИ — это одно из ключевых условий суверенитета России.

Ранее сообщалось, что Россия может прекратить продавать Китаю электричество.