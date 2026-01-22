Трамп пригрозил Европе ответными мерами в случае продажи облигаций США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие ответные меры против европейских стран в случае, если они начнут продажу американских облигаций. Об этом политик заявил в ходе интервью телеканалу Fox Business.

«Если это произойдет, то с нашей стороны будут серьезные ответные меры. У нас на руках все карты», — подчеркнул Трамп, комментируя соответствующий вопрос.

Датский пенсионный фонд AkademikerPension ранее сообщил о намерении избавиться от принадлежащих ему государственных облигаций США в связи с разногласиями вокруг Гренландии. По информации телеканала CBS News, фонд планирует реализовать весь принадлежащий ему пакет ценных бумаг, оцениваемый примерно в 100 миллионов долларов, до конца января.

17 января Трамп заявил о намерении ввести с 1 февраля таможенные пошлины в размере 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, Германии и Швеции из-за переброски ими войск в Гренландию. Накануне глава Белого дома передумал вводить данные пошлины.

Ранее в Швеции назвали шантажом угрозы Трампа ЕС.