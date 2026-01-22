Размер шрифта
Захарова призвала США скорее освободить российских моряков с танкера «Маринера»

Захарова: РФ разочарована промедлением США в освобождении российских моряков
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Промедление американской стороны в вопросе освобождения двух российских моряков из экипажа танкера «Маринера», вызывает непонимание и досаду. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова отметила, что с момента получения российской стороной сообщения о решении президента США Дональда Трампа об освобождении россиян с «Маринеры» прошло значительное количество времени.

«Выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас и безотлагательного вопроса и рассчитываем на то, что это произойдет в самое ближайшее время и наши граждане смогут вскоре вернуться на родину», — заявила дипломат на брифинге.

7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер, шедший под российским флагом, был задержан в водах Северной Атлантики. Перед задержанием судно находилось на расстоянии примерно 200-300 километров к югу от исландского побережья и двигалось в направлении Мурманска.

Позже Трамп заявил о начале выгрузки нефти с танкера «Маринера» американскими властями. Он отметил, что решение о захвате судна было для него непростым.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух россиян из экипажа танкера «Маринера».

