Президент Украины Владимир Зеленский больше не сдерживает раздражения в вопросах внутренней и внешней политики. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

В публикации говорится, что ситуация на Украине резко обострилась по нескольким фронтам. Журналисты обратили внимание на раздражение Зеленского, который в эти «холодные зимние недели» активно критикует украинскую противовоздушную оборону и мэра Киева Виталия Кличко. То же самое, как отметили авторы статьи, наблюдается во внешней политике.

«Например, он критикует так называемый «Совета мира» Трампа, предложенный американцами орган для решения глобальных конфликтов», — пишет BZ.

По мнению журналистов, украинский лидер находится под сильным давлением из-за внутренних проблем в стране, в частности, процветающей коррупции и жесткой мобилизации, а также растущей напряженности перед возможными выборами.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что Зеленский «ненавидит» вопрос о судьбе Гренландии. По его словам, Киев потратил огромные усилия, чтобы на Всемирном экономическом форуме в Давосе Украине уделялось большое внимание. Однако по факту теме украинского конфликта на ежегодной сессии отвели роль «разогрева», так как вся повестка полностью поменялась на гренландскую.

Ранее Зеленский пошел против Трампа по вопросу Гренландии.