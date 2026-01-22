Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

«Не сдерживается»: на Западе обратили внимание на эмоциональное состояние Зеленского

BZ: Зеленский крайне раздражен из-за проблем во внутренней и внешней политике
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский больше не сдерживает раздражения в вопросах внутренней и внешней политики. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

В публикации говорится, что ситуация на Украине резко обострилась по нескольким фронтам. Журналисты обратили внимание на раздражение Зеленского, который в эти «холодные зимние недели» активно критикует украинскую противовоздушную оборону и мэра Киева Виталия Кличко. То же самое, как отметили авторы статьи, наблюдается во внешней политике.

«Например, он критикует так называемый «Совета мира» Трампа, предложенный американцами орган для решения глобальных конфликтов», — пишет BZ.

По мнению журналистов, украинский лидер находится под сильным давлением из-за внутренних проблем в стране, в частности, процветающей коррупции и жесткой мобилизации, а также растущей напряженности перед возможными выборами.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что Зеленский «ненавидит» вопрос о судьбе Гренландии. По его словам, Киев потратил огромные усилия, чтобы на Всемирном экономическом форуме в Давосе Украине уделялось большое внимание. Однако по факту теме украинского конфликта на ежегодной сессии отвели роль «разогрева», так как вся повестка полностью поменялась на гренландскую.

Ранее Зеленский пошел против Трампа по вопросу Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684013_rnd_4",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+