Аббас назвал неприемлемым выселение палестинцев с их территории

Палестинский народ держится за свою землю и против любых попыток выселения с территории страны. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает РИА Новости.

«Палестинский народ придерживается и держится за свою землю. Мы категорически выступаем против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы их территории», — подчеркнул он.

При этом Аббас отметил, что поддерживает в этом вопросе свой народ и готов выстраивать совместную работу с Москвой.

В ходе обсуждения вопроса по Газе президент Палестины рассказал о разрушениях, с которыми столкнулась Палестина в секторе Газа, назвав их катастрофическими.

Президент России Владимир Путин заявил, что отношение России к вопросам Палестины и урегулирования на Ближнем Востоке в целом носят принципиальный характер.

По его словам, только образование и полноценное функционирование Палестинского государства могут привести к окончательному урегулированию конфликта. Президент РФ обратил внимание, что при урегулировании ближневосточного конфликта необходимо учитывать нужды и пожелания палестинцев, в том числе касающиеся реконструкции сектора Газа.

Кроме того, российский лидер подтвердил готовность Москвы направить $1 млрд в «Совет мира» по сектору Газа, чтобы эти средства использовались для восстановления анклава.

Ранее Путин не исключил, что РФ внесет в «Совет мира» средства из замороженных активов.