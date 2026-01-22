Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Аббас назвал неприемлемым выселение палестинцев с их территории

Аббас: народ страны против любых попыток выселения из Палестины
Сергей Бобылев/РИА Новости

Палестинский народ держится за свою землю и против любых попыток выселения с территории страны. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает РИА Новости.

«Палестинский народ придерживается и держится за свою землю. Мы категорически выступаем против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы их территории», — подчеркнул он.

При этом Аббас отметил, что поддерживает в этом вопросе свой народ и готов выстраивать совместную работу с Москвой.

В ходе обсуждения вопроса по Газе президент Палестины рассказал о разрушениях, с которыми столкнулась Палестина в секторе Газа, назвав их катастрофическими.

Президент России Владимир Путин заявил, что отношение России к вопросам Палестины и урегулирования на Ближнем Востоке в целом носят принципиальный характер.

По его словам, только образование и полноценное функционирование Палестинского государства могут привести к окончательному урегулированию конфликта. Президент РФ обратил внимание, что при урегулировании ближневосточного конфликта необходимо учитывать нужды и пожелания палестинцев, в том числе касающиеся реконструкции сектора Газа.

Кроме того, российский лидер подтвердил готовность Москвы направить $1 млрд в «Совет мира» по сектору Газа, чтобы эти средства использовались для восстановления анклава.

Ранее Путин не исключил, что РФ внесет в «Совет мира» средства из замороженных активов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684187_rnd_1",
    "video_id": "record::0badc8ee-0e88-4bbc-844d-51451ee6cbe2"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+