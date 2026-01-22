Политолог: судьбу Гренландии можно считать решенной

Судьбу Гренландии можно считать решенной, поскольку европейцам «деваться особо некуда». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев.

«Другое дело, что [американский лидер Дональд] Трамп изначально после похищения [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро планировал с Гренландией решить вопрос нахрапом. То есть, знаете, как это принято говорить в игре, развивая успех. Но, учитывая, что не получилось у него сразу это сделать, мы делаем определенные выводы о том, что все-таки Трампа окружают разные группы влияния», — отметил эксперт.

Все же у американского лидера есть план Б, к примеру, провести на острове референдум, приобрести его или увеличить там численность военного контингента, объявив своей территорией, добавил он.

Как заявлял Трамп, Гренландия нужна Вашингтону для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

В начале 2026 года СМИ сообщили, что глава Белого дома поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию.

21 января в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин отметил, что ситуация вокруг Гренландии не касается Москвы.

