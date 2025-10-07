СМИ заметили смягчение жесткой риторики фон дер Ляйен по одной причине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен значительно смягчила риторику в адрес своих политических оппонентов в преддверии голосования по вотуму недоверия политику 9 октября. Об этом сообщает американская газета Politico.

Как пишет издание, фон дер Ляйен на фоне возросшего на нее политического давления теперь готова «больше слушать, разговаривать и даже немного уступать».

Глава фракции «Обновляя Европу» Валери Айе сообщила, что фон дер Ляйен стала демонстрировать «готовность к консультациям, сотрудничеству и более твердую приверженность объединению людей за столом переговоров».

Фон дер Ляйен в понедельник обвинила Россию в инициировании вотума недоверия против нее.

Издание Politico сообщило, что вотумы недоверия к руководству Европейского союза, в частности фон дер Ляйен, могут стать рутиной для европейских политиков. По словам анонимного депутата Европарламента, «предстоит еще много голосований, которые станут испытанием для лидерских качеств» главы ЕК.

