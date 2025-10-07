На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ заметили смягчение жесткой риторики фон дер Ляйен по одной причине

Politico: фон дер Ляйен смягчила риторику из-за угрозы вотума недоверия
Florence Lo/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен значительно смягчила риторику в адрес своих политических оппонентов в преддверии голосования по вотуму недоверия политику 9 октября. Об этом сообщает американская газета Politico.

Как пишет издание, фон дер Ляйен на фоне возросшего на нее политического давления теперь готова «больше слушать, разговаривать и даже немного уступать».

Глава фракции «Обновляя Европу» Валери Айе сообщила, что фон дер Ляйен стала демонстрировать «готовность к консультациям, сотрудничеству и более твердую приверженность объединению людей за столом переговоров».

Фон дер Ляйен в понедельник обвинила Россию в инициировании вотума недоверия против нее.

Издание Politico сообщило, что вотумы недоверия к руководству Европейского союза, в частности фон дер Ляйен, могут стать рутиной для европейских политиков. По словам анонимного депутата Европарламента, «предстоит еще много голосований, которые станут испытанием для лидерских качеств» главы ЕК.

Издание напоминает, что два вотума недоверия на этой неделе и тот, который глава ЕК поборола в июле, были предложены по отдельности группами, находящимися на относительно маргинальном положении. Вряд ли они прекратят попытки, вотумы недоверия могут стать рутиной, говорится в статье.

По словам анонимного депутата Европарламента, «предстоит ещё много голосований, которые станут испытанием для лидерских качеств фон дер Ляйен.

Ранее фон дер Ляйен указала на уязвимость Евросоюза.

