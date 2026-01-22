В США рассказали о контроле Трампа над венесуэльской нефтью

Президент США Дональд Трамп сам контролирует доходы от нефти Венесуэлы. Об этом сообщил новостной портал Semafor со ссылкой на представителя администрации политика.

По словам собеседника издания, все доходы от продажи первой партии венесуэльской нефти поступят в казну Боливарианская республики, потому что новое правительство «полностью сотрудничало» с Соединенными Штатами.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

15 января стало известно, что США продали первую партию нефти из Венесуэлы на сумму $500 млн.

Ранее в Кремле рассказали, когда Путин поговорит с временным президентом Венесуэлы.