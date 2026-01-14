Размер шрифта
Новости политики

В Германии посетовали, что США отворачиваются от Европы

Вице-канцлер Клингбайль: США отворачиваются от Европы политически и культурно
Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Вице-канцлер ФРГ и министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Соединенные Штаты отворачиваются от Европы политически и культурно, призвав к новой эре «европейского патриотизма» для защиты интересов континента. Его слова приводит Reuters.

Он указал, что Стратегия национальной безопасности администрации Дональда Трампа показывает, что США «отворачиваются от Европы политически и культурно». По словам Клингбайля, торговля все чаще используется как оружие через субсидии, избыточные мощности, тарифы и контроль, что особенно влияет на Германию.

«Мы должны стать сильнее и более суверенными, чтобы не стать пешками великих держав. Те, кто считает, что мы можем просто экспортировать наш выход из текущей ситуации, недооценивают происходящие потрясения», – заявил он.

В связи с этим Клингбайль призвал к укреплению европейского единства, диверсификации торговых партнерств за пределами США и защите европейских рынков от недобросовестной конкуренции.

5 декабря 2025 года Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США, в которой американцы обвинили Европу в цензуре, бесконтрольной миграции и «подрыве демократических процессов». Европейские политики документ раскритиковали. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «эпоха Pax Americana для Европы закончилась, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас предложила США лучше обратить внимание на Россию.

Ранее в Совфеде назвали отличие Трампа от европейских политиков.

