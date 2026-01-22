Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на советника офиса Зеленского Дмитрия Литвина.

Как отметил Литвин, Зеленский «находится на пути в Давос».

21 января президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что сегодня встретится с Зеленским. Однако позже пресс-пул американского лидера уточнил, что переговоры состоятся в четверг, 22 января.

При этом сам Владимир Зеленский заявлял, что условием для встречи с президентом США Дональдом Трампом должны быть конкретные результаты. По его словам, встречи с американской стороной должны заканчиваться конкретикой. Речь идет об усилении Украины или приближении конфликта с Россией. Зеленский подчеркнул, что «если документы готовы, будем встречаться».

Ранее Келлог назвал предполагаемые сроки завершения конфликта на Украине.