Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом

Советник офиса президента Литвин: Зеленский находится на пути в Давос
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на советника офиса Зеленского Дмитрия Литвина.

Как отметил Литвин, Зеленский «находится на пути в Давос».

21 января президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что сегодня встретится с Зеленским. Однако позже пресс-пул американского лидера уточнил, что переговоры состоятся в четверг, 22 января.

При этом сам Владимир Зеленский заявлял, что условием для встречи с президентом США Дональдом Трампом должны быть конкретные результаты. По его словам, встречи с американской стороной должны заканчиваться конкретикой. Речь идет об усилении Украины или приближении конфликта с Россией. Зеленский подчеркнул, что «если документы готовы, будем встречаться».

Ранее Келлог назвал предполагаемые сроки завершения конфликта на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27681247_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+