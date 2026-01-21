Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Военный эксперт: Давос показал, что решение по Украине принято

Военэксперт Шаландин: Украина не стала главной темы форума в Давосе
Denis Balibouse/Reuters

Не пригласив президента Украины Владимира Зеленского на Международный экономический форум в Давосе, США показали Киеву, что решение по нему принято. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, подполковник Олег Шаландин.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») не интересует [президента США Дональда] Трампа достаточно давно. Это проблема Евросоюза. Я думаю, что его специально не позвали, в любом случае», — сказал собеседник издания.

Главной темой форума стала не Украина, а Гренландия, констатировал он.

До этого стало известно, что Зеленский отменил свою поездку в Швейцарию, а подписание Соглашения о процветании, которое предусматривало инвестиции в украинскую экономику, было отложено на неопределенный срок.

Однако поздне Трамп заявил, что встретится с украинским лидером на полях форума в Давосе. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Трамп раскрыл причину начала конфликта на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27676345_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+