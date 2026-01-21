Военный эксперт: Давос показал, что решение по Украине принято

Не пригласив президента Украины Владимира Зеленского на Международный экономический форум в Давосе, США показали Киеву, что решение по нему принято. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, подполковник Олег Шаландин.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») не интересует [президента США Дональда] Трампа достаточно давно. Это проблема Евросоюза. Я думаю, что его специально не позвали, в любом случае», — сказал собеседник издания.

Главной темой форума стала не Украина, а Гренландия, констатировал он.

До этого стало известно, что Зеленский отменил свою поездку в Швейцарию, а подписание Соглашения о процветании, которое предусматривало инвестиции в украинскую экономику, было отложено на неопределенный срок.

Однако поздне Трамп заявил, что встретится с украинским лидером на полях форума в Давосе. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Трамп раскрыл причину начала конфликта на Украине.