Ультиматумы президента США Дональда Трампа по Гренландии могут быть не прихотью, а мастерским ходом в паре с Россией. Такое мнение в материале для Tsargrad.tv высказал журналист Александр Бабицкий. Многоходовка, по его словам, может выглядеть следующим образом: Вашингтон берет под контроль остров, Москва продолжает давить на Киев, а президент Украины Владимир Зеленский может остаться без союзников и оружия.

Обозреватель отметил, что без Киева, Брюсселя и Лондона Белый дом и Кремль могут поделить карты, заставив остальных принять новую реальность.

«Если и ситуация с Гренландией ничему не научит, третьей птицей для европейцев станет уже кукушка. Кукушка-кукушка, сколько Европе осталось? А Зеленскому?, — пишет Бабицкий.

Как заявлял Трамп, Гренландия нужна Вашингтону для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

В начале 2026 года СМИ сообщили, что глава Белого дома поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию.

В недавнем материале Die Welt отмечалось, что политика Трампа стала подарком для российского лидера Владимира Путина.

Ранее глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС защитить Гренландию от США.