Премьер Бельгии предупредил ЕС о потере достоинства из-за США

Евросоюз рискует потерять свое достоинство, если продолжит уступать Вашингтону. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступая на экономическом форуме в Давосе, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что Европа находится на перепутье <…> Если мы уступим сейчас, то потеряем свое достоинство», — сказал политик.

Он указал на то, что до сегодняшнего дня Европа пыталась «умиротворить» нового хозяина Белого дома и была «очень снисходительна» в вопросах пошлин. Однако сейчас настало время принимать решения, дал понять де Вевер.

Премьер Бельгии также сообщил, что 21 января планирует встретиться с Трампом. В ходе этой встречи он намерен дать американцам сигнал, что они «нарушают красные линии». Также политик намерен поставить президента США перед выбором: быть вместе с Европой или порознь. В случае второго варианта настанет конец 80-летней эпохи атлантизма, отметил де Вевер.

До этого в Европейской народной партии, членом которой является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявили, что отношения Евросоюза и США находятся на рекордно низком уровне за всю историю. Сложившуюся ситуацию в партии назвали «отрезвляющим уроком» для Европы.

Ранее политолог указал на попытки Трампа «перевоспитать» Европу.