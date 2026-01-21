Эксперт объяснил, почему нельзя сравнивать действия США в Венесуэле и СВО на Украине

Сравнение действий США в Венесуэле и специальной военной операции на Украине: мол, «американцы быстро похитили главу государства Николаса Мадуро и сразу решили свои задачи, а Москва по-прежнему не трогает украинского лидера Владимира Зеленского», — вызывает лишь возмущение. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

«За такие решения отвечает один человек — президент, а не диванные эксперты. Он прямо сказал: нет, Зеленского не трогаем, руки марать не будем. Да и у американцев далеко не все удачно: вспомните Афганистан. Сколько в Афгане американцы потеряли своих, вы не узнаете. А там же ведь тысячи людей. А никто же не знает. Это те самые бравые американцы, которые, задрав штаны, драпали от босых пастухов афганских», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что боевые действия — это марафон, а не быстрый спринт.

3 января Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента республики Делси Родригес, 5 января она официально вступила в должность. По информации СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной.

Ранее в США обвинили Трампа в стремлении превратить страну в «завоевателя».