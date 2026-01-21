В Польше не увидели необходимости присутствия своих военных в Гренландии

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не увидел необходимости в присутствии войск республики на территории Гренландии. В эфире Radio Zet он подчеркнул, что это попросту не нужно.

«Наше присутствие в Гренландии не нужно. Нужно решение вопроса политическим путем. Я уверен, что до него дойдет», — заявил Косиняк-Камыш.

20 января глава Объединенного арктического командования Дании Серен Андерсен заявил о расширении масштабов военных учений в Гренландии. По его словам, командование может проводить тренировки круглый год на фоне усиления давления со стороны США. Андерсен обратил внимание, что во время учений военные учатся защищать критически важную инфраструктуру в Нууке и Кангерлуссуаке.

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

