Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Политика

В Польше не увидели необходимости присутствия своих военных в Гренландии

Глава МО Косиняк-Камыш: присутствие Польских военных в Гренландии не нужно
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не увидел необходимости в присутствии войск республики на территории Гренландии. В эфире Radio Zet он подчеркнул, что это попросту не нужно.

«Наше присутствие в Гренландии не нужно. Нужно решение вопроса политическим путем. Я уверен, что до него дойдет», — заявил Косиняк-Камыш.

20 января глава Объединенного арктического командования Дании Серен Андерсен заявил о расширении масштабов военных учений в Гренландии. По его словам, командование может проводить тренировки круглый год на фоне усиления давления со стороны США. Андерсен обратил внимание, что во время учений военные учатся защищать критически важную инфраструктуру в Нууке и Кангерлуссуаке.

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

Ранее Туск отказался «умиротворять» Трампа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27671977_rnd_2",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+