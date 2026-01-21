Захарова назвала «криком ужаса» слова премьера Бельгии

Слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о рабстве Европы — это «крик ужаса». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Это трагическая констатация европейской действительности. То, что сказал премьер Бельгии, является криком о даже не помощи, а криком ужаса от того, до чего они себя сами довели», — выразила свое мнение дипломат.

Захарова отметила, что де Вевер говорил «без сарказма» и «с трагической обреченностью», осознавая положение, в котором оказались европейские страны из-за собственных действий.

20 января Барт де Вевер, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что Европейский союз рискует потерять свое достоинство, если продолжит уступать Вашингтону. Он указал на то, что до сегодняшнего дня Европа пыталась «умиротворить» нового хозяина Белого дома и была «очень снисходительна» в вопросах пошлин, но сейчас настало время принимать решения.

Ранее политолог указал на попытки Трампа «перевоспитать» Европу.