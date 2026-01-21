Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп напомнил, что Макрону недолго осталось быть президентом

Трамп заявил, что Макрон скоро будет не у власти
Ian Langsdon/AP

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон надолго не задержится у власти.

Американский политик назвал главу республики «хорошим парнем», который ему нравится.

«Никто его (Макрона. — «Газета.Ru») не хочет [видеть в «Совете мира» по Газе], потому что он очень скоро покинет свой пост, так что, знаете, это нормально», — сказал Трамп.

До этого лидер США отказался от участия в предложенном французским коллегой Макроном саммите G7 («Большой семерки»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) с участием России и Украины. Это произошло после того, как глава Белого дома опубликовал скриншот личной переписки с президентом Франции. По мнению экспертов, таким образом Трамп решил унизить Макрона за отказ присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа.

Выборы президента Франции должны пройти в апреле следующего года. Макрон не имеет права на переизбрание, потому что занимает пост главы государства уже второй раз.

Ранее Макрон обвинил США в желании ослабить Европу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670009_rnd_0",
    "video_id": "record::ef5e2b4b-1bd3-42e1-9939-2c605267e209"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+