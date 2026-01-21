Трамп напомнил, что Макрону недолго осталось быть президентом

Трамп заявил, что Макрон скоро будет не у власти

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон надолго не задержится у власти.

Американский политик назвал главу республики «хорошим парнем», который ему нравится.

«Никто его (Макрона. — «Газета.Ru») не хочет [видеть в «Совете мира» по Газе], потому что он очень скоро покинет свой пост, так что, знаете, это нормально», — сказал Трамп.

До этого лидер США отказался от участия в предложенном французским коллегой Макроном саммите G7 («Большой семерки»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) с участием России и Украины. Это произошло после того, как глава Белого дома опубликовал скриншот личной переписки с президентом Франции. По мнению экспертов, таким образом Трамп решил унизить Макрона за отказ присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа.

Выборы президента Франции должны пройти в апреле следующего года. Макрон не имеет права на переизбрание, потому что занимает пост главы государства уже второй раз.

Ранее Макрон обвинил США в желании ослабить Европу.