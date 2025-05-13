Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп дал задний ход по поводу переименования Персидского залива

CNN: Трамп решил не переименовывать Персидский залив в Арабский из-за Ирана
close
Emre Akkoyun/Shutterstock

Американский лидер Дональд Трамп решил не менять название Персидского залива из-за позиции Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По его словам, залив хотели переименовать в Арабский, но официальные лица Исламской Республики дали понять, что будут решительно выступать против такого шага.

21 января президент Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский. А самая высокая гора Северной Америки Денали станет горой Мак-Кинли.

В феврале Google сообщила, что началось официальное изменение названия Мексиканского залива и его переименование в Залив Америки. Как отметили в корпорации, люди, использующие карты в США, уже видят новое название, а для жителей Мексики географический объект останется Мексиканским заливом. Все остальные теперь видят оба названия.

Ранее мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами