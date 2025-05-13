Трамп дал задний ход по поводу переименования Персидского залива

Американский лидер Дональд Трамп решил не менять название Персидского залива из-за позиции Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По его словам, залив хотели переименовать в Арабский, но официальные лица Исламской Республики дали понять, что будут решительно выступать против такого шага.

21 января президент Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский. А самая высокая гора Северной Америки Денали станет горой Мак-Кинли.

В феврале Google сообщила, что началось официальное изменение названия Мексиканского залива и его переименование в Залив Америки. Как отметили в корпорации, люди, использующие карты в США, уже видят новое название, а для жителей Мексики географический объект останется Мексиканским заливом. Все остальные теперь видят оба названия.

Ранее мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо.