Политика

Евросоюз удвоит финансовую поддержку Гренландии

Каллас: Евросоюз на стороне Гренландии в вопросе защиты ее суверенитета
Global Look Press

Евросоюз поддерживает Данию и Гренландию в том, что касается их территориальной целостности и суверенитета, а также удвоит острову финансовую помощь, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Запись трансляции ее выступления опубликована на YouTube-канале CNN.

По ее словам, высказывания президента США Дональда Трампа создали невиданную до сих пор ситуацию. Ответ ЕС состоит в том, чтобы сохранять спокойствие, придерживаться своей позиции и действовать вместе, подчеркнула дипломат.

Каллас добавила, что суверенитет не продается, а Евросоюз вне всякого сомнения находится на стороне Гренландии и Дании.

«Вопрос будущего Гренландии должен решать ее народ», — отметила Каллас. 

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее евродепутат «послал» Трампа.

