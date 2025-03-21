Экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обладает особенным чувством юмора. Об этом заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

По ее мнению, только умные люди обладают чувством юмора.

Она вспомнила случай, когда Лавров сопровождал президента РФ Владимира Путина в Австрии в 2018 года. Тогда спикер парламента Австрии во время обеда позволил себе оскорбительное заявление.

«Он сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран. Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: «Мы вторгаемся в другие страны?‎» И Лавров отметил: «Нет, мы не вторгаемся‎». На что Путин поинтересовался: «А для чего я вам тогда плачу?‎», — сказала Кнайсль.

Экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства добавила, что Путин и Лавров тогда отреагировали с юмором, потому что это был единственный способ ответить на оскорбление.

Глава внешнеполитического ведомства РФ родился 21 марта 1950 года в Москве. В текущем году ему исполняется 75 лет.

Лавров окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1972 году. Он владеет тремя иностранными языками — английским, французским и сингальским.

Действующий руководитель МИД занял соответствующую должность в 2004 году и продолжает работать на этом посту 22-й год подряд. Это делает его настоящим «долгожителем» среди членов нынешнего кабинета министров.

Ранее МИД РФ поздравил Лаврова с 75-летием.