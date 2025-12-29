Размер шрифта
Американист назвал главное достижение года в отношениях России и США

Аналитик Ордуханян: диалог с США стал главным достижением 2025 года для России
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Главным достижением 2025 года с точки зрения отношений России и США стало установление диалога между сторонами на ряде уровней, а также восстановление связей Москвы и Вашингтона после президентства бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Основное, самое главное, что мы обязательно должны подчеркнуть, это — установился диалог. У нас появились площадки, у нас появились переговорные группы, которые поддерживают диалог. Это касается уровня спецслужб, это касается министерства обороны, это, безусловно, касается нашего политического руководства. Поэтому, конечно же, мы обязаны это отметить», — подчеркнул американист.

По словам Ордуханяна, администрация президента США Дональда Трампа продолжает «достаточно активно» и в ущерб отношениям в рамках Североатлантического блока развивать отношения с российской стороной.

Как отметил собеседник, уже по итогам переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и телефонного разговора американского президента с его коллегой Владимиром Путиным 28 декабря становится понятно, что перспективы развития диалога Москвы и Вашингтона оптимистичны.

По итогам контактов с Россией и Украиной Дональд Трамп заявил, что сторонам удалось добиться «значительного прогресса» в вопросе мирного соглашения. В Кремле согласились с позитивной оценкой Трампа и заявили, что мир на Украине стал значительно ближе. При этом западные СМИ предполагают, что в самом скором времени могут состояться и прямые контакты между Москвой и Киевом. Как в России оценивают итоги переговоров и стоит ли ждать разговора Путина и Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали о главной цели Зеленского.

