Экс-помощник Кучмы рассказал о манифесте Трампа, который «перечеркивает» всю Украину

Президент США Дональд Трамп начал планомерно уничтожать союзников украинского лидера Владимира Зеленского на фоне притязаний на Гренландию. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Соскина, в этой ситуации Зеленский должен перестать надеяться на помощь со стороны Евросоюза и США и уйти в отставку.

«Этот манифест Трампа по Гренландии — он полностью перечеркивает всю, извините, Украину», — сказал политолог.

До этого газета Politico со ссылкой на ряд европейских политиков сообщила, что требование Трампа о передаче Гренландии США выгодно России, поскольку ослабляет и без того нестабильный альянс НАТО, а также отвлекает внимание от Украины. По данным издания, теперь Европа вынуждена перенаправлять свои ресурсы на Гренландию, что, по мнению экспертов, осложняет усилия по поддержанию «сильного и единого фронта».

Похожее мнение высказывал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он считает, что глава Белого дома использует Гренландию «как оружие массового отвлечения внимания от реальных угроз», вроде конфликта на Украине.

Ранее отношения Европы и США сравнили с домашним насилием.