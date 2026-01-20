Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме объяснили, почему РФ сразу не ответила «нет» на приглашение войти в «Совет мира»

Депутат ГД Делягин: Россия согласится только на равный диалог в Совете мира
Jae C. Hong/AP

Депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал приглашение России войти в «Совет мира» по Газе, сформированный президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Москва готова к диалогу, но только на равных условиях.

Парламентарий обратил внимание, что постоянное членство в «Совете мира» будет стоить $1 млрд. Решения в нем будут приниматься по принципу «одно государство — один голос», но при этом у Трампа право вето.

«Возможно, журналисты что-то переврали. Возможно, позиция Трампа выглядит как-то по-другому. Именно поэтому, получив приглашение поучаствовать, наше государство запросило разъяснения. Понятно, что платить миллиард никто не будет. Это безумие. Никто не будет соглашаться на окончательное решение Трампа, потому что мы свободное и независимое государство», — подчеркнул Делягин.

19 января стало известно, что президент России Владимир Путин получил от Трампа приглашение войти в «Совет мира» по Газе. О его формировании он объявил несколькими днями ранее. Газета Financial Times назвала приглашение знаком того, что глава Белого дома стремится сохранить теплые отношения с российским лидером, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану США по Украине. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригласил Китай в «Совет мира».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664087_rnd_0",
    "video_id": "record::429a2585-7843-4db2-b409-4696f63723fc"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+