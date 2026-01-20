В Госдуме объяснили, почему РФ сразу не ответила «нет» на приглашение войти в «Совет мира»

Депутат ГД Делягин: Россия согласится только на равный диалог в Совете мира

Депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал приглашение России войти в «Совет мира» по Газе, сформированный президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Москва готова к диалогу, но только на равных условиях.

Парламентарий обратил внимание, что постоянное членство в «Совете мира» будет стоить $1 млрд. Решения в нем будут приниматься по принципу «одно государство — один голос», но при этом у Трампа право вето.

«Возможно, журналисты что-то переврали. Возможно, позиция Трампа выглядит как-то по-другому. Именно поэтому, получив приглашение поучаствовать, наше государство запросило разъяснения. Понятно, что платить миллиард никто не будет. Это безумие. Никто не будет соглашаться на окончательное решение Трампа, потому что мы свободное и независимое государство», — подчеркнул Делягин.

19 января стало известно, что президент России Владимир Путин получил от Трампа приглашение войти в «Совет мира» по Газе. О его формировании он объявил несколькими днями ранее. Газета Financial Times назвала приглашение знаком того, что глава Белого дома стремится сохранить теплые отношения с российским лидером, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану США по Украине. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригласил Китай в «Совет мира».