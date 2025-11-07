На Украине депутат женился на девушке-инвалиде ради отсрочки от мобилизации

Депутат одного из городских советов Винницкой области Украины оформил фиктивный брак с девушкой-инвалидом, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил офис генерального прокурора страны в Telegram-канале.

«Ради отсрочки депутат «купил» девушку с инвалидностью. Из-за состояния здоровья [она] не осознает значения своих действий», — говорится в публикации.

По информации ведомства, в конце прошлого года мужчина узнал о семье, где проживали две сестры. Младшая из них — 18-летняя девушка, имеющая инвалидность II группы.

В офисе генпрокурора Украины пояснили, что депутат воспользовался сложным материальным положением семьи и через знакомую договорился, что девушка фиктивно выйдет за него замуж. Со своей стороны он начал ежемесячно выплачивать по 3000 гривен (5 790 рублей) старшей из сестер.

Как рассказали в офисе генерального прокурора, после заключения брака мужчина оформил отсрочку от мобилизации, предоставив в профильные структуры свидетельство о браке и медицинские документы своей супруги. Однако правоохранители раскрыли схему и предъявили депутату обвинения в уклонении от мобилизации и торговле людьми.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, что теневой рынок в сфере уклонения от мобилизации достигает €2 млрд (около 187,5 млрд рублей).